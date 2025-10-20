"قسد" تبحث مع وفد حكومي سوري "توترات حلب" وتقدم بادرة لحسن النية

شفق نيوز- دمشق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الاثنين، أنها بحثت مع وفد من حكومة دمشق التوترات التي تشهدها مدينة حلب في الآونة الأخيرة، فيما تقدمت ببادرة حسن نية.

وذكرت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها استقبلت وفداً من حكومة دمشق في مدينة الطبقة، وجرى خلال الاجتماع بحث التوترات الأخيرة في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وسبل معالجتها بطرق سلمية.

وبينت أن الجانبين ناقشا "سبل التهدئة وضمان أمن واستقرار الأهالي، ومنع أي تصعيد ميداني"، مشيرة إلى أن قواتها قامت، في إطار "بادرة حسن نية"، بتسليم عدد من المعتقلين من عناصر قوات حكومة دمشق الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الفترة الماضية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية "حرصها الدائم على اعتماد الحلول السلمية، والحفاظ على الاستقرار وحماية المدنيين في جميع المناطق".

يُذكر أن الاجتماع جاء في ظل توترات شهدتها مؤخراً بعض أحياء مدينة حلب الخاضعة لتفاهمات بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق.