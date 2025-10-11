قريباً.. وفد من "قسد" يتوجه إلى دمشق لمناقشة الاندماج في الجيش السوري

شفق نيوز- دمشق

كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، يوم السبت، أن وفدا عن اللجنة العسكرية التابعة لـ"قسد" سيتوجه قريبا إلى دمشق لمناقشة كيفية الاندماج في صفوف الجيش السوري.

وقال عبدي في كلمة له في أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس "قسد": "قريباً ستتوجه لجنتنا العسكرية إلى دمشق لمناقشة كيفية الاندماج ضمن الجيش السوري".

وأضاف أن "وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لنا ستقوم بقتال تنظيم "داعش" في كل أنحاء سوريا".

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع قوات "قسد" حول "وقف شامل لإطلاق النار".

وقال أبو قصرة في منشور عبر منصة "أكس": "التقيت قبل قليل بالقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقف شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريا".

وجاء ذلك، بعد اشتباكات عنيفة بين "قسد" والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في حلب شمالي سوريا.