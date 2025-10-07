قريباً.. الإفراج عن دميرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكوردي في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

كشفت وسائل إعلام تركية، يوم الثلاثاء، عن إمكانية الإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكوردي في تركيا صلاح الدين دميرتاش، من قبل القضاء التركي يوم غد الأربعاء.

وقالت صحيفة "زمان" التركية إن هناك أنباء قوية عن قرب الإفراج عن دميرتاش، في 8 تشرين الأول/أكتوبر إذا لم تتقدم الحكومة التركية باعتراض رسمي ضد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي أصبح نافذاً وملزماً قانونياً.

وكان محامو دميرتاش قدموا طلبا رسميا للإفراج عنه قبيل 8 تشرين الأول/أكتوبر، وهو الموعد الذي يفترض أن يصبح فيه قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاك حقوق دميرتاش نهائيا وملزماً حسب البند 46 من الاتفاقية الأوروبية.

لكن عدة مصادر، من بينها قنوات إعلامية تركية معارضة مثل OdaTv، أشارت إلى أن الحكومة لن تعترض على القرار وبالتالي من المنتظر صدور حكم بالإفراج عن دميرتاش في هذا اليوم.

وحتى الآن، أصدرت المحكمة الأوروبية ثلاثة قرارات سابقة لصالح الإفراج عن ديمرتاش، لكن لم تنفذها السلطات التركية، ويبدو أن هذه المرة الموافقة أقرب للحدوث بسبب الضغوط القانونية والدولية، وفق ما قال موقع "haberler" التركي.

يشار إلى أن دميرتاش محتجز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بعد اعتقاله في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، بتهم الانتماء لمنظمة إرهابية ونشر دعاية للمجموعة المسلحة، وهي تهم تنفيها المعارضة والمنظمات الحقوقية.