قرب الحدود العراقية.. إيران تعتقل جاسوساً "رفيع المستوى" للموساد

شفق نيوز/ أفادت وكالات الأنباء الرسمية في إيران، مساء اليوم الأحد، بإلقاء القبض على ما وصفته بـ"جاسوس رفيع المستوى يعمل لمصلحة الموساد الإسرائيلي".

وجرت عملية الاعتقال، بحسب الوكالات الرسمية، أثناء محاولة الجاسوس الخروج من منفذ مدينة "بانه" الحدودية الواقعة في محافظة كردستان غربي إيران.

وتُعد مدينة "بانه" من المدن الحدودية المهمة على بعد نحو 20 كيلومتراً من نوار الحدود بين إيران والعراق.

وقالت وكالة أنباء "مهر" نقلاً عن مصادر أمنية قولها، إن "القوات المختصة تمكنت من توقيف عنصر رفيع المستوى تابع لجهاز الموساد الإسرائيلي أثناء محاولته عبور الحدود في منطقة بانه".

وأضافت المصادر الأمنية "جاء هذا القبض بفضل يقظة المواطنين الذين أبلغوا الأجهزة الأمنية فوراً، ما ساعد في إحباط مخطط هروب هذا الجاسوس".