قرار رئاسي يمني بإنهاء التعاون العسكري مع الإمارات

شفق نيوز- صنعاء

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، يوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمهل القوات الإماراتية 24 ساعة للخروج من اليمن.

وجاء في نص القرار أنه "حفاظا على أمن المواطنين كافة، وتأكيدا على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، و لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية المستمر منذ العام 2014م".

وأضاف أنه "قررإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، داعيا كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها إلى "الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال (24) ساعة".

وأكد أنه "على قوات درع الوطن التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة".

وكان العليمي أكد عزمه على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية بالبلاد، محذرا من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، وتورط دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة.

وأشاد العليمي بدور السعودية في خفض التصعيد، معبرا عن أسفه لدعم الإمارات للتمرد عبر شحنات أسلحة إلى المكلا دون تصريح، محذرا من مواجهة أي تمرد بحزم دستوري وقانوني، وإعلان قرارات لحماية المدنيين وتصحيح الشراكة.

وكان العليمي أصدر قرارا اليوم بإعلان حالة الطوارئ في جميع أراضي اليمن ابتداء من 30 كانون الأول/ ديسمبر 2025 لمدة 90 يوما قابلة للتمديد.

وطالب القوات في حضرموت والمهرة بالتنسيق مع التحالف السعودي، العودة لمعسكراتها، وتسليم المواقع لقوات درع الوطن.

ويمنح القرار محافظي المحافظتين صلاحيات كاملة لتسيير الشؤون مع قوات درع الوطن، كما يفرض حظرا جويا وبحريا وبريا على المنافذ لـ72 ساعة، باستثناء تصاريح التحالف.