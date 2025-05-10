قد يعلنها في السعودية.. ترامب يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

شفق نيوز/ كشفت تقارير إعلامية، يوم السبت، عن عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

صحيفة جيروساليم بوست، نقلاً عن وكالة ذا ميديا لاين الأميركية، كشفت أن مصدراً دبلوماسياً خليجياً صرّح بأن ترامب يستعد لإصدار بيان رسمي يعترف فيه بالدولة الفلسطينية، لكن بشروط تشمل غياب حركة حماس عن أي ترتيبات مستقبلية.

وقال المصدر إن "إعلاناً كهذا إن تحقق، سيكون الأهم في تاريخ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد يشجع المزيد من الدول على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، مع توقعات بإطلاق حزمة من الاتفاقات الاقتصادية الضخمة بين واشنطن ودول الخليج".

وفيما تحدثت مصادر عن احتمال إعفاء الدول الخليجية من الرسوم الجمركية ضمن صفقات اقتصادية مرافقة، فيما أبدى بعض المراقبين شكوكهم.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب جولته في الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو، وتشمل السعودية، قطر، والإمارات، حيث سيشارك في قمة مع قادة دول الخليج، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وعرب.