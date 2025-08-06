قدم معلومات عن عالم نووي.. إيران تعدم "جاسوساً" للموساد

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، إعدام مواطن قدم معلومات عن عالم نووي للموساد الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.

وذكرت موقع "ميزان أون لاين"، الإيراني أن عقوبة الإعدام شنقا نفذت صباح اليوم، بحق روزبه وادي، الذي نقل معلومات تتعلق بعالم نووي قتل إلى الموساد، حيث التقى روزبه وادي بمسؤولي الموساد في العاصمة النمساوية.

وأضاف الموقع أن وادي "اعتقل وحكم عليه بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح الكيان الصهيوني، بعد استكمال الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم وإصداره في المحكمة العليا للبلاد".

ووفقا لوثائق القضية واعترافات وادي "كان الشخص المذكور على دراية تامة بتعاونه مع جهاز التجسس التابع للموساد، وتعاون عمدا مع إسرائيل".

كما أشار الموقع الإيراني، إلى أن "المدان كان ناشطا في إحدى أهم المنظمات وأكثرها حساسية في البلاد وبفضل قدرته على الوصول إلى المعلومات أصبح هدفا جذابا لجهاز التجسس التابع للنظام الصهيوني".

وأوضح أن "وادي تم تجنيده من قبل الموساد عبر الإنترنت وشارك في مراحل مختلفة من تقييم ضباط الموساد في بداية خيانته لإيران".