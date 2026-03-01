قتيل و9 جرحى في الإمارات جراء القصف الإيراني

شفق نيوز– أبوظبي / دبي

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، سقوط قتيل وتسعة جرحى جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف منطقتي دبي وأبوظبي.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بإصابة شخصين بشظايا طائرات مُسيّرة إيرانية جرى اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية.

وقال في منشور على منصة "إكس" إن "الجهات المختصة أعلنت سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي، ما أسفر عن إصابتين، وقد تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما"، موضحاً أن الأصوات التي سُمعت نتجت عن عمليات الاعتراض.

وفي السياق، أعلنت الجهات المعنية في الإمارات رصد 209 طائرات مُسيّرة إيرانية، تم تحييد 195 منها، فيما تسببت البقية بأضرار جانبية.

وأفادت مطارات أبوظبي بأن استهداف مطار زايد الدولي أسفر عن وفاة شخص من جنسية آسيوية وإصابة سبعة آخرين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأضرار التي لحقت بمطار دبي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن مقتل عدد من كبار الضباط، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

وأعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.