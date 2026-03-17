قتيل و9 جرحى بغارة إسرائيلية قرب مطار بيروت

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة 9 آخرين بغارة إسرائيلية قرب مطار بيروت.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه بلدة الخيام في جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً متواصلاً، في ظل تبادل للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وسط محاولات إسرائيل لتعزيز سيطرتها على مناطق إستراتيجية في القطاع الشرقي من الجنوب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي انضمام قوات الفرقة 36 إلى الفرقة 91 لتوسيع العملية البريّة المركزة في جنوب لبنان، في وقت جدد إنذاره لسكان جنوب الزهراني بالتوجه إلى شماله، مستكملًا شن غاراته على مختلف المناطق اللبنانيّة وتوغله عند الحدود.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اللبناني، مقتل جندي وإصابة 4 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية ببلدة قعقعية الجسر جنوبي البلاد.

بدورها أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على ‌مبانٍ ‌سكنية في ‌لبنان ⁠تثير مخاوف بموجب ⁠القانون الدولي.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الاثنين، بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 886 شخصاً، بينهم 67 امرأة و111 طفلاً، منذ بدء الحرب، مضيفة أن 2141 آخرين أصيبوا بجروح.

وقالت السلطات إن أكثر من مليون شخص سجلوا أسماءهم على سجلات النازحين منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري، ويقيم أكثر من 130 ألف شخص في أكثر من 600 مركز إيواء جماعي.

وتشن إسرائيل منذ أيام غارات واسعة النطاق على مناطق متفرقة من لبنان، كما تتوغل قواتها في جنوبه.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار/ مارس الجاري، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.