قتيل ومصابون بانفجارين مجهولي المصدر في العاصمة السورية (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية، وشهود عيان، مساء الجمعة، بمقتل امرأة وإصابة آخرين إثر سقوط صاروخ "مجهول المصدر" في منطقة المزة وسط العاصمة السورية دمشق.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "صاروخاً سقط في منطقة المزة 86 في شارع (طلعة سوبر ماركت فادي)، ما أدّى إلى استنفار أمني واسع وانتشار الدوريات في الشوارع المحيطة".

وأضاف المصدر، أن "سقوط الصاروخ، تسبب بسقوط قتيل على الأقل (امرأة)، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

إلى ذلك، أخبر شهود عيان، وكالة شفق نيوز، بأن الصاروخ استهدف مبنى سكنياً مؤلفاً من ثلاثة طوابق في منطقة المزة 86، وأدى إلى حدوث دمار في أجزاء من البناء.

وبحسب مراسلة الوكالة، تزامن ذلك مع انفجار آخر وقع في منطقة المزة فيلات غربية قرب طلعة الأسدي، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الانفجار أو ما إذا كان مرتبطاً بالحادث الأول.

وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع ضحايا جراء سقوط الصاروخ، فيما تعمل فرق الإسعاف والإطفاء على إجلاء المصابين وتأمين محيط الموقع.

في حين باشرت الجهات المختصة بالتحقيق لمعرفة مصدر الصاروخ وظروف الانفجارين، وسط حالة استنفار أمني في المنطقة.