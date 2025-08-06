قتيل وجريح في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية، يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر شنّ طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين بقضاء مرجعيون، جنوب لبنان.

وحسب المعلومات التي أوردتها تقارير إخبارية، فإن الغارة استهدفت الدراجة التي كانت مركونة في مرآب منزل في البلدة الواقعة في قضاء النبطية.

ووفق المعلومات الأولية فإن الغارة أدت إلى مقتل طفل يبلغ من العمل 11 عاماً، فيما الجريح بحالة حرجة.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة غارات وتوغل للجيش الإسرائيلي في لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

بالفيديو: توجّه فرق الاسعاف الى مكان الغارة في #تولين pic.twitter.com/RFKKi747zl — Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) August 6, 2025