قتيل وجرحى من الأمن السوري بتفجير انتحاري قرب كنيسة في حلب

شفق نيوز- حلب

قال مصدر أمني إن شخصاً قُتل وأصيب عدد من عناصر الأمن الداخلي، إثر تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في منطقة باب الفرج وسط مدينة حلب.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الانفجار وقع قرب إحدى النقاط قرب كنيسة سيدة الروم.

وتأتي الحادثة بينما تشهد حلب توتراً أمنياً متقطعاً خلال الأسابيع الأخيرة، على وقع اشتباكات ومواجهات في المدينة بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية، تسببت بسقوط قتلى وجرحى ونزوح عائلات من بعض الأحياء، وفق ما أفادت به مصادر طبية وتقارير إعلامية.