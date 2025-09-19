قتيل وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

قالت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، إن شخصاً قُتل وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي.

ونقل بيان للوزارة عن مركز عمليات طوارئ الصحة، أن "الغارة أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

وتأتي الغارة غداة ضربات إسرائيلية استهدفت خمس قرى في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، جاءت بعد تحذيرات إسرائيلية للسكان بإخلاء المباني التي قصفت.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود لنحو عام عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحولت المواجهة في أواخر أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب مدمّرة استمرت قرابة شهرين تكبد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.

وتواصل إسرائيل غاراتها على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

بالمقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان"، في إشارة إلى وحدة النخبة في حزب الله.

وأضاف "شكّل وجود الوسائل القتالية المستهدفة انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، معرضاً سكان المنطقة للخطر"، مؤكداً أنه سيواصل "العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

وندّد لبنان بهذه الغارات، حيث انتقد رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان "صمت الدول الراعية" لاتفاق وقف النار باعتباره "تقاعساً خطيراً يشجع على هذه الاعتداءات".

وأضاف "آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان".

واعتبرت من جهتها قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بيان الجمعة، أن غارات الخميس "تُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الهش الذي تحقق في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي".

ودعت الجيش الإسرائيلي "إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية، والالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وتمّ التوصل إليه برعاية أمريكية وفرنسية، على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

ونصّ الاتفاق كذلك على وقف العمليات الحربية وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدّمت إليها، إلا أن الدولة العبرية أبقت قواتها في خمس تلال، وتشنّ غارات تقول إنها تستهدف عناصر ومخازن أسلحة لحزب الله، مؤكدة أنها لن تسمح له ببناء قدراته بعد الحرب.