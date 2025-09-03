قتيل وجرحى في تجدد الغارات الإسرائيلية ليلاً على جنوب لبنان

غارات سابقة على جنوب لبنان (أ ف ب)

شفق نيوز- بيروت

تجددت الغارات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، على مناطق في جنوب لبنان، ما أدى لسقوط قتيل وجرحى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، أن "غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصارية وعدلون جنوبي لبنان، وعلى إثرها استشهد رجل من الجالية السورية كما سُجلت إصابات طفيفة".

وأضافت الوكالة أن "الغارات أدت إلى أضرار مادية ضخمة لحقت بعدد من المنازل في أنصارية جراء استهداف مجمع للآليات مجاور للأحياء السكنية وأوتوستراد الزهراني - صور".

ولفتت إلى أن "الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفاً ساحة بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي من جنوبي لبنان".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنه "استهدف مواقع تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان، تتضمن مخازن ومنصة إطلاق صواريخ".

وأضاف أن الهجمات استهدفت "مواقع لتخزين معدات هندسية تُستخدم لإعادة بناء التنظيم في منطقة قرية أنصارية جنوب لبنان، كما هاجم منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة الجبين جنوبي لبنان".

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، قتل عنصرين أحدهما مسؤول في حزب الله، إثر غارة استهدفت قرية شبعا جنوبي لبنان.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن العنصرين المستهدفين من حزب الله هما "عبد المنعم موسى سويدان، المسؤول عن التواصل بين التنظيم وسكان قرية ياطر، وشخص آخر يعمل في تنظيم (الشركات اللبنانية) بتوجيه من حزب الله".

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.