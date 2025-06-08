قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلامية، يوم الأحد، بمقتل شخص وجرح آخرين إثر شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت دراجة نارية قرب بلدة الشهابية في جنوب لبنان.

ويتصاعد عدد الضحايا يوما بعد يوم جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، والتي تركزت غالبيتها على بلدات وقرى جنوب لبنان.

ولا يكاد يمر يوم دون أن تنفذ إسرائيل غارات جوية، سواء بطائرات مسيرة أو مقاتلات حربية، تستهدف أفرادًا أو مواقعَ تزعم تل أبيب أنها تابعة لـ"حزب الله".

وتأتي هذه العمليات خرقا متكررا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، بالإضافة إلى توغلات برية داخل الأراضي اللبنانية.

يذكر أن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 3000 مرة منذ بدء سريانه، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى. من جهته، يؤكد "حزب الله" التزامه بالبنود التي تخصه في الاتفاق.