قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان (صور)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخرين باستهداف مسيّرة إسرائيلية محيط منزل في بلدة صديقين بقضاء صور في جنوب البلاد.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصراً من "حزب الله".

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر لبنانية بأن الشخص المستهدف هو الشيخ كامل ناصر الدين من بلدة رمادية، مشيرة إلى مقتله، فيما لم يتم التأكيد بعد على هوية الضحية.

يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أُبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، وتُبقي قواتها في خمس نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وإثر ضغط كبير من أميركا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأولى منها، وفي كانون الثاني/ يناير الجاري أعلن الجيش اللبناني انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.