قتيل في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية، يوم الخميس، بمقتل شخص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة نقل "بيك آب" في بلدة عيتا الشعب، "ما أدى إلى استشهاد شخص".

ولفتت إلى أن إسرائيل أطلقت قنابل فوق بلدة عين عرب والوزاني على الحدود جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الوكالة إن قوة إسرائيلية توغلت حوالي الرابعة فجراً، داخل الأراضي اللبنانية في بلدة حولا جنوبي البلاد، حيث اخترقت الحدود بمسافة تقدر بنحو 800 متر.

وأضافت أن "القوة الإسرائيلية نفذت تفجيراً في بلدة حولا، أدى إلى تدمير غرفة تستعمل حظيرة للمواشي قبالة موقع "العباد" العسكري في إسرائيل.

في السياق، ذكرت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية "نفذت غارة بصاروخ على منطقة حرجية في أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل (جنوب)، ما أدى إلى اشتعال حريق كبير في المنطقة".

وأضافت أن المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخاً ثانياً لمنع فرق الإطفاء الاقتراب من المنطقة.

وقالت إن قوات إسرائيلية "أطلقت في تلة الحمامص الرصاص في محيط رعاة الماشية بمنطقة العمرة - الوزاني".

كما أفادت بتحليق مسيّرتين إسرائيليتين في أجواء مدينة النبطية، وبلدات زبدين، كفرجوز والجوار في جنوب لبنان.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية، وتكرار الغارات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر 2024.