قتيل بغارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الجمعة، بمقتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة نوع (رابيد) في بلدة خربة سلم جنوبي البلاد.

كما ذكرت أن "القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على ​المزارعين ​ في عيترون ووادي العصافير بالخيام أثناء قطفهم للزيتون" في جنوب لبنان.

ويأتي استهداف اليوم في أعقاب سلسلة غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، على عدة بلدات ومواقع في جنوب وشرق لبنان، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 6 أشخاص على الأقل، وفق مصادر صحافية ووزارة الصحة اللبنانية.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم "بنى تحتية ومواقع تحت الأرض لحزب الله"، مشيراً إلى استهدافه مقلعاً لإنتاج الإسمنت قال إن الحزب يستخدمه لإعادة الإعمار.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "هدفاً" تابعاً لجمعية "أخضر بلا حدود" واتهم الحزب باستخدامها "تحت غطاء مدني" لإعادة بناء بنى تحتية.

وتأتي هذه الغارات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في خمس نقاط جنوب لبنان، وسط تهديدات مستمرة بحملة عسكرية جديدة بعد انتهاء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.