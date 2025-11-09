قتيل بغارة إسرائيلية جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، بمقتل شخص إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بثلاثة صواريخ في بلدة حومين الفوقا جنوبي البلاد.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لموقع الاستهداف أظهرت سيارة محترقة.

وتأتي هذه الغارة في الجنوب اللبناني ضمن سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة التي تتجاوز القرى الحدودية المباشرة وسط تزايد التحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين حزب الله وإسرائيل، في ظل تقارير إسرائيلية تتحدث عن تحضيرات ميدانية متبادلة ووساطة أميركية تسعى لتفادي التصعيد قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أطلق، الأحد الماضي، تهديداً جديداً باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت في حال شنّ حزب الله أي هجوم يطال أي بلدة في شمال إسرائيل.

وكثف الجيش الاسرائيلي غاراته الجوية على أهداف لحزب الله في الأيام الاخيرة.

وفي السياق نفسه، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله يحاول "إعادة تسليح" نفسه.

ومنذ وقف إطلاق النار نهاية 2024، كثّفت الولايات المتحدة الضغط على السلطات اللبنانية لنزع سلاح الحزب، وهي خطة عارضها الحزب وحلفاؤه.