قتيل بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم السبت، بمقتل شخص جراء استهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي دير كيفا وكفردونين جنوبي البلاد.

وطال الاستهداف بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية آلية من نوع "بوكلين".

ولاحقاً، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على آلية في بلدة دير كيفا قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد".

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أحد عناصر "حزب الله" في غارة جوية ودمرَ مبنى عسكرياً في جنوب لبنان براً.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية أمس الجمعة سيارة في خربة سلم جنوبي لبنان ما أدى إلى سقوط ضحية.

وتأتي هذه الغارات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في خمس نقاط جنوب لبنان، وسط تهديدات مستمرة بحملة عسكرية جديدة بعد انتهاء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.