قتيل بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان (فيديو)

آثار الغارة الإسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بمقتل شخص إثر استهداف سيارته بمسيّرة إسرائيلية في بلدة فرون بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام "سقوط قتيل في غارة معادية استهدفت سيارة عند أطراف بلدة فرون".

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، سيارة مدمرة جراء الغارة الإسرائيلية، بينما يهرع المواطنون وسيارات الإسعاف لانتشال القتيل.

ومع اقتراب مرور عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً استمرت عاماً بين إسرائيل وحزب الله، تتواصل الغارات الإسرائيلية، وبخاصة على جنوبي لبنان، في وقت تقول إسرائيل إنَّها تستهدف محاولة الحزب إعادة بناء قدراته العسكرية.

وسقط منذ حوالي عام، من تاريخ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، 331 قتيلاً و945 جريحاً بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم.

