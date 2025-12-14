قتيل بغارة جوية جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي يحدد الأهداف

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد، مقتل مواطن إثر هجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة صفد البطيخ جنوبي البلاد.

في حين، أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان، استهدفت 3 عناصر من حزب الله، قال إنهم كانوا يعملون على "إعادة تأهيل بنى تحتية للحزب.

ويأتي الاستهداف على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تعليق غارة كان يعتزم تنفيذها على ما اعتبره بنية تحتية لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان، بعد طلب الجيش اللبناني تفتيش المنزل المستهدف.