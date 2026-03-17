قتيلان ودمار كبير في محطة قطار بقصف إيراني انشطاري في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، فجر الأربعاء، بمقتل إسرائيليين اثنين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير الذي استهدف وسط إسرائيل، في تصعيد واسع شمل تل أبيب الكبرى والقدس ومحيطها، بالتزامن مع رشقات صاروخية أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت أن القتيلين سقطا في منطقة رامات غان قرب تل أبيب، وهما رجل وامرأة في السبعينيات من العمر، فيما سُجلت أضرار وإصابات أولية في عدة مواقع ضمن منطقة غوش دان، بينها رامات غان وبتاح تكفا وبني براك ورأس العين.

كما أظهرت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع أضرار كبيرة في محطة قطارات سافيدور المركزية في تل أبيب جراء الهجوم، تسبب أيضاً بأضرار في مبانٍ ومركبات في عدة مواقع، وسط تقارير عن استخدام صواريخ ذات رؤوس متشظية أو انشطارية في بعض الرشقات، بينما أصدرت قيادة الجبهة الداخلية أكثر من إنذار تحسباً لموجات جديدة من الهجمات.

وتزامن القصف الإيراني مع هجوم صاروخي واسع من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث استمرت صفارات الإنذار في مناطق الجليل الأعلى ومناطق أخرى في الشمال، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات اعتراض واستهداف لمنصات إطلاق وبنى تحتية تابعة لحزب الله.