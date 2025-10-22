قتيلان وجريح بانفجار عبوة ناسفة في ريف حلب بسوريا

شفق نيوز- دمشق

قُتل شخصان وأُصيب آخر، اليوم الأربعاء، جرّاء انفجار عبوة ناسفة أسفل سيارة في ريف حلب الشرقي شمالي سوريا، من دون معرفة الأسباب أو الجهة المسؤولة حتى اللحظة.

وأفادت مراسلة وكالة شفق نيوز، بأن الانفجار "وقع داخل حافلة صغيرة (سرفيس) في قرية العزيزية التابعة لمنطقة السفيرة بريف حلب، ما أدى إلى مقتل امرأة ورجل وإصابة شخص آخر بجروح".

ونقلت المراسلة، عن الدفاع المدني السوري أن فرقه استجابت على الفور إلى موقع الانفجار، حيث انتشلت الجثمانين ونقلتهما إلى مستشفى المدينة، كما عملت على تأمين المكان ومنع وقوع أضرار إضافية.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة أو دوافعها، في وقت تشهد فيه المنطقة تفجيرات متكررة تستهدف مدنيين أو مركبات عسكرية.

وشهد ريف حلب خلال الأسابيع الماضية تفجيرات مماثلة عدة نُفذت بعبوات ناسفة زُرعت في سيارات أو دراجات نارية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية المحلية تحقيقاتها لمعرفة الجهات المنفذة لهذه العمليات.