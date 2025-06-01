قتل 21 جندياً.. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على "الخطيب" في غزة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، قتل القائد في حركة "حماس"، خليل عبدالناصر محمد الخطيب، فيما أشار إلى أن الخطيب، مسؤولاً عن مقتل 21 جندياً في جنوب قطاع غزة في يناير/كانون الثاني عام 2024.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه في عملية مشتركة نفذها مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قبل يومين، "استهدف الجيش الإسرائيلي وقتل الإرهابي الخطيب، قائد خلية في كتيبة المواصي التابعة لحماس".

وأضاف أنه "في أعقاب جهود جمع المعلومات الاستخباراتية، حددت قوات الجيش الإسرائيلي هوية الإرهابي، ثم وجهت طائرة استهدفته وقضت عليه".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن خليل كان يقود خلية أطلقت صواريخ مضادة للدبابات على مبانٍ كانت قوات الجيش الإسرائيلي تعمل فيها، وعلى فرقة دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تؤمن القوة في منطقة المواصي مطلع العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 21 جنديا.