قتلى وجرحى في لبنان وحزب الله يعلن استهداف دبابتي ميركافا وجنود اسرائيليين

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأربعاء، استهداف دبابتين إسرائيليتين نوع "ميركافا".

وذكر الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الدبابتين تم استهدافهما في بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين وتم تحقيق إصابة مؤكّدة".

وأضاف، أن استهداف الدبابتين جاء "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الخرق الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان".

وفي بيان لاحق، أكد حزب الله، انه استهدف بـ"الصواريخ تجمعا لجنود اسرائيليين في بلدة القنطرة جنوبي لبنان".

ضحايا في غارة إسرائيلية

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، سقوط 5 قتلى و21 جريحا في غارة إسرائيلية أمس على بلدة جبشيت جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله في قصف لسلاح الجو بعد رصدهم شمالي خط الدفاع المتقدم في جنوب لبنان مع تصاعد حدة التوترات الأمنية بين الجانبين جراء خرق وقف إطلاق النار.

وبحسب وسائل إعلام عبرية نقلاً عن بيانات للجيش، فإن طائرات مسيرة عدة أطلقها حزب الله انفجرت قرب القوات الإسرائيلية جنوب خط الدفاع المتقدم في جنوب لبنان مما أسفرت أحداها عن اصابة جندي بجروح متفاوتة.

وعلى صعيد متصل أفادت صحيفة "هآرتس" نقلا عن شهادات ميدانية، بأن جزءاً محورياً من نشاط إسرائيل بجنوب لبنان لا يركز على القتال المباشر بل على الهدم "الممنهج".

وبهذا الصدد قال قائد في الجيش الإسرائيلي للصحيفة :"نحن لا نتحدث عن تدمير بنية تحتية إرهابية في جنوب لبنان بل ندمر كل شيء" مما ينذر بدخول الصراع مرحلة "خطيرة" رغم دعوات دولية للتهدئة.