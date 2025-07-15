قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على لبنان وسوريا

شفق نيوز- بيروت/ دمشق

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت مواقع في لبنان وسوريا، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، في تصعيد يُعدّ الأكبر منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024.

وقال مصدر أمني لبناني لقناة الجزيرة إن ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت منطقة وادي فعرا في البقاع شرقي لبنان، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مشيراً إلى أن إحدى الضربات أصابت حفارة للآبار.

من جانبه، صرّح مسؤول لبناني لوكالة رويترز بأن 12 شخصاً قتلوا في القصف الإسرائيلي على البقاع، وهو العدد الأعلى للضحايا في يوم واحد منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2024.

وفي سوريا، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الطيران الإسرائيلي نفّذ غارة استهدفت محيط اللواء 12 قرب مدينة إزرع في ريف درعا، دون صدور تفاصيل رسمية عن حجم الخسائر حتى الآن.

كما أشارت "سانا"، إلى أن الطيران الإسرائيلي واصل اليوم، غاراته على مدينة السويداء.