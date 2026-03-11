قتلى وجرحى بقصف عند كورنيش في بيروت

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر الخميس، بسقوط قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على الكورنيش البحري في منطقة الرملة البيضاء بالعاصمة بيروت.

وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، فإن الغارة أصابت السيارة مباشرة قرب الكورنيش، كما تسبب بوقوع ضحايا من نازحين متواجدين قرب الكورنيش من أهالي الضاحية الجنوبية.

ويأتي الهجوم في سياق اتساع الضربات الإسرائيلية داخل العاصمة اللبنانية، بعدما شنت استهدفت غارة إسرائيلية امس مبنى سكنياً في وسط بيروت، في ثاني ضربة تطال قلب المدينة خلال أيام، بينما استهدفت ضربة أخرى مبنى فندق في بيروت وأوقعت أربعة قتلى وعشرة جرحى.

كما جاء قصف الرملة البيضاء بعد ليلة شهدت غارات إسرائيلية كثيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، قال فيها الجيش الإسرائيلي إنه جاء عقب إطلاق حزب الله دفعة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ضمن اتساع رقعة المواجهة على الساحة اللبنانية.