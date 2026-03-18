قتلى وجرحى بقصف اسرائيلي على شقتين ببيروت

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية في وسط بيروت.

وشملت الغارات شقتين في زقاق البلاط والبسطة الفوقا في بيروت، أعقبتهما خلال دقائق غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من غارتين إسرائيليتين أصابتا مبنيين في قلب بيروت قرب السراي الحكومي، وبينهما استهداف في زقاق البلاط.

ويأتي القصف بعدما شهدت إسرائيل، في وقت سابق من الثلاثاء هجمات واسعة من حزب الله انطلاقاً من لبنان، شملت رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الشمال.

وتسبب التصعيد العسكري في لبنان إلى نزوح أكثر من مليون شخص، كما سقط ما لا يقل عن 912 قتيلاً خلال الغارات الإسرائيلية.