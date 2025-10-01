قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية جنوب لبنان.. والأمم المتحدة توثق "ضحايا الهدنة"

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وأوضحت تقارير إخبارية محلية أن الاستهداف تم عبر طائرة مسيّرة ما أدى إلى اشتعال النار في السيارة فوراً، ومن بين الإصابات هناك إصابتين طفيفتين.

وتوجّهت سيارات الإسعاف إلى مكان الغارة لإسعاف المصابين.

في السياق، أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنّها تحقّقت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مطالبةً بوضع حد للمعاناة المستمرّة.

وقال المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في بيان "ما زلنا نشهد آثاراً مدمّرة لضربات الطائرات الحربية والمسيّرة في المناطق السكنية، وكذلك بالقرب من قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب".

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية، قد وضعت مطلع آب/أغسطس 2025، مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح حزب الله وكلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.