قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوبي لبنان (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الخميس، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق الجرمق – الخردلي جنوبي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق مصادر إعلامية وطبية محلية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من إعلان الأمم المتحدة أنها تحققت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إنهاء "المعاناة المستمرة" جراء الضربات الجوية والمسيرات، بما في ذلك قرب مواقع قوة حفظ السلام الأممية "اليونيفيل".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت أمس الأربعاء بمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في مدينة النبطية، فيما تعرضت قوات "اليونيفيل" مطلع سبتمبر لهجوم اعتُبر الأخطر منذ سريان وقف إطلاق النار.