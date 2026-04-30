قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، بدء تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قتلى وجرحى جراء الغارات التي طالت عدة بلدات جنوبية.

وقال الجيش الإسرائيلي في خبر عاجل، إنه "بدأ تنفيذ سلسلة ضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

بدورها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "أكثر من عشرين شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان".

وأضافت الوكالة، أن "الغارات الإسرائيلية على جبشيت وتول وحاروف وتدمير منازل سكنية بالجنوب أسفرت عن سقوط 9 قتلى و13 جريحا".

وارتفع عدد قتلى القطاع الصحي في لبنان من جراء الغارات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة إلى 103، حسبما أعلنت وزارة الصحة.