قتلى وجرحى بعملية دهس وطعن شمالي إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة آخرين جراء عملية دهس وطعن وقعت في منطقة بيسان شمالي إسرائيل.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن المهاجم تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية قبل عدة أيام، وبقي داخلها إلى أن نفذ العملية، في حين أعلنت السلطات اعتقال المشتبه في تنفيذ الهجوم.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ الهجوم فلسطيني من بلدة قباطية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الهجوم استمر نحو نصف ساعة قبل تحييده.

وأكد موقع نجمة داوود الحمراء سقوط قتيلين في العملية، فيما لم تصدر بعد تفاصيل إضافية حول حالة المصابين أو ملابسات التحقيق.