قتلى وجرحى بصفوف الجيش اللبناني خلال تفكيك منشأة عسكرية جنوب لبنان

شفق نيوز– جنوب لبنان

أفادت مصادر ميدانية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في إحدى قرى جنوب البلاد.

وقالت المصادر، إن الانفجار أسفر عن سقوط خمسة من عناصر الجيش بين قتيل وجريح في حصيلة أولية قابلة للارتفاع، أثناء قيام قوة من الجيش بتفكيك ذخائر في بلدة مجدلزون، مشيرة إلى وصول وحدات عسكرية وعدد من سيارات الإسعاف إلى الموقع.

من جابنها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الانفجار وقع في المنطقة الواقعة بين بلدتي مجدلزون وزبقين في قضاء صور، أثناء عمل فريق الهندسة على تفكيك قذائف غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، ما تسبب بوقوع إصابات بينهم قتلى.

في السياق، أفاد موقع "لبنان 24"، بمقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين من فوج الهندسة في الجيش، خلال تفكيك منشآت عسكريّة، في وادي زبقين جنوب لبنان.

وقال الموقع ايضا، إنه من المتوقع صدور بيان رسمي عن قيادة الجيش يكشف ملابسات الحادثة.

ويقول مراقبون، إن الحادث ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن تعرضت فرق الجيش لانفجارات مشابهة خلال تفكيك مخلفات الحرب مع إسرائيل، مؤكدين أن الانفجار وقع أثناء نقل الذخائر ولم يكن مدبراً، بل حادثاً عرضياً.

وفي وقت سابق، أكد الجيش اللبناني حرصه على أمن البلاد وسلامة السلم الأهلي، محذراً من أي تحركات قد تعرض الأمن للخطر، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والتكاتف في هذه المرحلة الحساسة.