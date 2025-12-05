قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة في ليبيا.. فيديو

شفق نيوز- طرابلس

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء اشتباكات مسلحة اندلعت في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

وأكدت قناة "ليبيا الحدث" نقلاً عن مصادر طبية سقوط قتيلين وثلاثة جرحى خلال الاشتباكات، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي إصابة مواطن إضافي نتيجة الأحداث.

وتشهد مدينة الزاوية، الواقعة جنوب غرب طرابلس، اشتباكات مسلحة متكررة بين مجموعات تسعى للسيطرة على المرافق الحيوية والموارد الاقتصادية، بما في ذلك مصفاة الزاوية، ما أثار مخاوف السكان من تفاقم أعمال العنف في المنطقة.