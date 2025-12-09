قتلى وجرحى باشتباكات بين الجيش والحوثيين جنوب شرق اليمن

شفق نيوز- صنعاء

أفادت مصادر عسكرية يمنية، يوم الثلاثاء، بمقتل جنديين يمنيين وعناصر من أنصار الله الحوثيين، في مواجهات عنيفة شرقي مدينة تعز، مركز المحافظة الواقعة جنوب شرقي اليمن.

وقالت المصادر العسكرية بحسب ما نقله موقع "إرم نيوز" إن الحوثيين شنّوا هجومًا على مواقع قوات محور تعز في جبهة "الكريفات"، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.

ولليوم الرابع على التوالي، يواصل الحوثيون إرسال العشرات من الآليات العسكرية وناقلات الجنود إلى محافظتي الضالع وتعز، واستحداث مصدات ومواقع عسكرية في شمال وشرق المدينة، وسط مخاوف من تصاعد القتال وانهيار جهود المجتمع الإقليمي والدولي لاستئناف محادثات السلام.