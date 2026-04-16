ثلاثة قتلى من الشرطة الإيرانية بهجوم مسلح في سيستان وبلوشستان

شفق نيوز- طهران

لقي ثلاثة عناصر من الشرطة الإيرانية مصرعهم، يوم الخميس، إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" عن مصادر أمنية قولها؛ إن القوات الأمنية فرضت طوقاً حول مكان الحادث وباشرت تحقيقاً فورياً في ملابساته، فيما قامت فرق الإسعاف بنقل جثامين القتلى.

وتشهد المحافظة، ذات الغالبية السنية و المتاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان، توترات أمنية بين الحين والآخر، تنخرط فيها جماعات معارضة للنظام في طهران.