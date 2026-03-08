قتلى في غارة إسرائيلية على شقة في فندق رمادا ببيروت

شفق نيوز- بيروت

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، فجر الأحد، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية داخل فندق رمادا في منطقة الروشة في بيروت.

ورجحت تقارير محلية أن تكون عملية اغتيال، من دون صدور تأكيد فوري بشأن هوية المستهدفين.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارة أو طبيعة الهدف، فيما يأتي الهجوم في وقت وسعت فيه إسرائيل خلال الأيام الماضية نطاق عملياتها في لبنان ليشمل ضاحية بيروت ومحيطها إلى جانب الجنوب والبقاع، على خلفية التصعيد الأوسع المرتبط بالحرب الإقليمية مع إيران.

ويأتي استهداف فندق رمادا بينما تقترب حصيلة قتلى التصعيد في لبنان من 300 وأكثر من الف جريح، مع نزوح نحو 300 ألف شخص، في وقت تحذر فيه إسرائيل من "عواقب كارثية" على لبنان إذا لم يُكبح حزب الله، وسط اتساع غير مسبوق لنطاق الضربات والإنذارات بالإخلاء.