قتلهم "داعش".. بعثة قطرية تبحث عن رفات أمريكيين في سوريا

شفق نيوز/ بدأت بعثة قطرية، بالبحث عن رفات رهائن أمريكيين قتلوا على يد تنظيم "داعش" في سوريا منذ 10 سنوات، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان لـ"رويترز".

وارتكب تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في ذروة قوته بين عامي 2014 و2017، جرائم في حق العديد من الأشخاص وقعوا في الأسر منهم رهائن غربيون. ونشر مقاطع فيديو لعمليات القتل.

وقال المصدران إن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بدأت عملية البحث الأربعاء الماضي برفقة عدد من الأمريكيين. وأضافا أن المجموعة التي أرسلتها الدوحة إلى مناطق الزلازل في المغرب وتركيا في السنوات القليلة الماضية، عثرت حتى الآن على رفات ثلاثة أشخاص.

وذكر أحد المصدرين وهو مسؤول أمني سوري أنه لم تحدد بعد هويات الأشخاص الذين عثر على رفاتهم. وقال المصدر الثاني إنه لم يتضح بعد إلى متى ستستمر المهمة. ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة الخارجية الأمريكية.

وقد بدأت المهمة القطرية فيما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الدوحة والسعودية والإمارات هذا الأسبوع.

كما تأتي في حين تسعى الإدارة الجديدة في سوريا، وهم حلفاء مقربون من قطر، إلى تخفيف العقوبات الأمريكية.

وقال المصدر السوري إن البعثة ركزت في البداية على البحث عن رفات عامل الإغاثة بيتر كاسيج الذي قطع تنظيم "داعش" رأسه في دابق بشمال سوريا في عام 2014. وقال المصدر الثاني إن رفات كاسيج هو من بين ما يأملون في العثور عليه.

وكان الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف من بين الرهائن الغربيين الآخرين الذين قتلهم التنظيم. وتأكدت وفاتهما في عام 2014.

كما قتلت عاملة الإغاثة الأمريكية كايلا مولر وهي في الأسر لدى "داعش".

وقال مسؤولون أمريكيون إنها تعرضت للاغتصاب مرارا على يد زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قبل وفاتها التي تأكدت في عام 2015.

وقالت ديان فولي والدة جيمس فولي "نحن ممتنون لكل من يشارك في المهمة ويخاطر بحياته في ظروف ما لمحاولة العثور على رفات جيم (جيمس) والرهائن الآخرين. نشكر جميع المساهمين في هذا الجهد".