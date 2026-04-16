قبيل وقف إطلاق النار.. حزب الله يهاجم إسرائيل بـ28 صاروخاً ومسيرة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، بإطلاق 25 صاروخاً و3 مسيرات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال ساعة واحدة، مشيرة إلى وقوع إصابات وانقطاع في التيار الكهربائي بعدة مواقع بعد هذا الهجوم الصاروخي الذي جاء قبيل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي "إصابة عدد من الأشخاص في كرميئيل أحدهم بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي من لبنان"، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن "التيار الكهربائي انقطع في عدة مواقع بكرمئيل بعد رشقة صاروخية من لبنان".

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلامية بـ"اعتراض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه كرمئيل شمال إسرائيل قبيل وقف النار، كما جرى تفعيل صفارات الإنذار وإطلاق صواريخ اعتراضية في الجليل الأعلى".

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا المنصات التي أطلقت منها صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في الساعة الأخيرة"، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن "الطيران الإسرائيلي شن غارات على كفررمان وقعقعية الجسر وسجد وشبعا وبرج قلاويه وبرج الشمالي جنوبي لبنان"، كما رصدت "انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القطاع الأوسط من جنوب لبنان".

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بـ"تفعيل صفارات الإنذار في القطاع الغربي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة معادية".

من جهته، أعلن حزب الله: "هاجمنا بمسيرات انقضاضية منصة قبة حديدية وتموضع أفراد في ثكنة العليقة بالجولان السوري المحتل"، ودعا الحزب إلى "التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة بالجنوب والبقاع والضاحية حتى اتضاح الأمور بشكل تام".

وفي السياق، دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، إلى حين دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، محذّرة من الاقتراب من المناطق التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، وأنه سيقوم بدعوة الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض، خلال أسبوع أو أسبوعين، لإجراء محادثات "ذات مغزى".

وأكد ترمب أن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يشمل حزب الله، وسنرى كيف ستسير الأمور بشأن التعامل مع حزب الله".