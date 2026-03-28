قبيل عيد الفصح..إسرائيل تحذر مواطنيها من هجمات خارجية

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوم السبت، تحذيرا للإسرائيليين قبيل احتفالات عيد الفصح اليهودي، في ظل حرب إيران وتصاعد احتمال تعرضهم لاعتداءات إرهابية في مصر وباقي دول العالم.

وقالت منصة "br7news" (ببر شيفع نيوز) الإخبارية الإسرائيلية، إن "المجلس أكد أن الأسابيع الأخيرة شهدت إحباط وتنفيذ هجمات ومحاولات هجوم ضد أهداف يهودية وإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم، منها استهداف كنيس في بلجيكا وهولندا، بالإضافة إلى محاولة هجوم في الولايات المتحدة".

واصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، "توجيهات للإسرائيليين المسافرين عبر مصر من خلال معبر طابا البري ومطار شرم الشيخ الجولي بضرورة إخفاء أي رموز يهودية أو إسرائيلية والامتناع عن نشر تفاصيل رحلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم".

كما أصدر "توضيح للعائدين إلى إسرائيل من مصر عبر معبر طابا، حيث أوصي فيه بالانتقال مباشرة من المطار إلى المعبر دون المبيت في مصر".

وأشارت إلى أن "مجلس الأمن القومي شدد على أن النظام الإيراني ووكلاءه يتوقع أن يكثفوا محاولات استهداف الإسرائيليين واليهود في الخارج، خاصة أن فترة الأعياد التي تشمل الفصح ويوم الذكرى ويوم الاستقلال وعيد الأسابيع تمثل هدفا حساسا بشكل خاص بسبب التجمعات الكبيرة للإسرائيليين خارج البلاد".

وقالت المنصة إن "مجلس الأمن القومي دعا جميع الإسرائيليين المقيمين في الخارج إلى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة في أي وجهة يسافرون إليها، منها تجنب المشاركة في احتفالات الفصح والفعاليات اليهودية غير المؤمنة".

وأضافت المنصة أن "التحذيرات شملت أيضا الامتناع عن نشر الموقع والخطط الزمنية بشكل فوري على منصات التواصل الاجتماعي، وتجنب زيارة المواقع اليهودية أو الإسرائيلية غير المؤمنة".

وأشارت إلى أن "المجلس أوصى المسافرين بالانتباه لأي سلوك غير عادي أو أغراض مشبوهة في المحيط، والتعرف مسبقا على أرقام الطوارئ في الدولة التي يقيمون فيها".

وقالت المنصة إن "التحذيرات ختمت بدعوة الإسرائيليين لتجنب دخول المناطق ذات الطابع المعادي للإسرائيليين"، مؤكدة أن "هذه الإرشادات تأتي في إطار الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين الإسرائيليين في الخارج خلال فترة الأعياد الحساسة".