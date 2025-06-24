قبيل ساعات من وقف إطلاق النار.. إسرائيل تضرب أهدافاً وشخصيات في إيران

شفق نيوز/ شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الهجمات على العاصمة طهران قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ حسب ما يتداول في وسائل الإعلام.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتضب أنه هاجم منصات صواريخ غرب إيران، إلا أن مسؤولاً أمنياً في الجيش، أكد أن هجمات واسعة نفذت ليل الاثنين الثلاثاء، شملت عشرات الأهداف.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدة محاولات لاغتيال شخصيات إيرانية مستهدفة، لكنه ما يزال ينتظر التحقق من مدى نجاحها، مشيراً إلى أن الجيش هاجم مقرات للحرس الثوري، ومنشآت للصناعات العسكرية، ومختبرات نووية.

وأوضح أن "بعض الأهداف تم استهدافها سابقاً خلال الحملة، وعدنا لتعميق الإنجاز هناك وزيادة حجم الضرر".

يذكر أن المخابرات الإسرائيلية كانت قد ركزت على مدى الـ12 يوماً من حربها غير المسبوقة ضد إيران، على استهداف أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، لا سيما ضمن الحرس الثوري، فضلا عن "العلماء النوويين".