قبيل ساعات من انتهاء "الهدنة".. باكستان تضغط لإقناع إيران بالجلوس مع واشنطن

أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، يوم الثلاثاء، وجود جهود حثيثة لإقناع إيران بالمشاركة في الجولة الثانية للمفاوضات مع أميركا.

وقال تارار، في تصريحات صحفية، إن باكستان بصفتها الوسيط على اتصال دائم مع الإيرانيين وتسعى جاهدة لاتباع نهج الدبلوماسية.

وأضاف، أن وقف إطلاق النار ينتهي في الساعة 4:50 صباح غد الأربعاء، بتوقيت باكستان، مبيناً أن قرار إيران بالمشاركة في المحادثات قبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية.

وفي صباح اليوم، أكد التلفزيون الإيراني، عدم ذهاب أي وفد إيراني إلى إسلام آباد سواء كان رئيسياً أم تمهيدياً، حتى الآن، نافيا التقارير الإعلامية عن وصول وفد إيراني إلى باكستان أو تحديد موعد لأي اجتماعات.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يشارك شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية.

وذكر المصدر أن "الأجواء إيجابية وأن المباحثات تسير وفق الجدول الزمني المحدد، في ظل مؤشرات على تقدم في النقاشات".