قبيل بدء الهدنة.. إسرائيل تشن غارات على 7 بلدات جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفاد وسائل إعلام عربية، مساء اليوم الخميس، باستهداف سبعة بلدات بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان، وذلك قبيل بدء الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتستمر لمدة عشرة أيام.

وقالت وسائل الإعلام، إن "غارتين إسرائيليتين استهدفتها مساء اليوم بلدتي ميفدون وبافليه جنوبي لبنان"، لافتة إلى أن "غارتين إسرائيليتين استهدفتها بلدتي يحمر الشقيف وكفرحتى في الجنوب اللبناني".

وأشارت كذلك إلى أن "جنوب لبنان شهد كذلك غارتين إسرائيليتين على بلدتي قانا وبرج قلاويه".

إلى ذلك أكدت وزارة الصحة اللبنانية وقوع 7 شهداء و33 مصابا في غارة إسرائيلية على بلدة الغازية جنوبي البلاد.

من جانبه أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موجه دبابة ميركافا في بلدة البياضة جنوبي لبنان بصاروخ، مشيراً إلى تحقيق إصابة مؤكدة.

وتعرضت أكثر من 60 بلدة لبنانية لعشرات الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، خلال الساعات الأخيرة، بحسب موقع سكاي نيوز.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت أميركا.

وقال ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد أجريت للتو محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "اتفق هذان القائدان على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسمياً هدنة لمدة 10 أيام في الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة"، متابعاً "يوم الثلاثاء، التقى البلدان لأول مرة منذ 34 عاماً هنا في واشنطن العاصمة، مع وزير خارجيتنا ماركو روبيو".