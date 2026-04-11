قبيل انطلاق مفاوضات إسلام آباد.. سفن وناقلات نفط تتجه نحو مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أظهرت بيانات ملاحية وتقارير إعلامية، يوم السبت، تحركات لسفن وناقلات نفط باتجاه مضيق هرمز، قبيل انطلاق المفاوضات بين أميركا وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن "عدداً من السفن بدأ بالتوجه نحو مضيق هرمز بالتزامن مع بدء المحادثات، وسط متابعة حذرة من قبل الأطراف الدولية".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن بيانات ملاحية أن "ناقلتي نفط صينيتين وسفينة يونانية تتحرك حالياً عبر المضيق".

وتأتي هذه التحركات في ظل أجواء إقليمية مشحونة مع ترقب نتائج المفاوضات الجارية في إسلام آباد، والتي تتضمن ملفات عدة أبرزها اشتراط طهران بدء المحادثات بتعهدات أميركية تشمل وقف إطلاق النار في لبنان ورفع العقوبات المفروضة عليها.

وتطالب إيران أيضاً برفع تجميد الأصول وإنهاء القيود الاقتصادية، إلى جانب الاعتراف بمصالحها في مضيق هرمز والسماح بتخصيب اليورانيوم ورفض أي قيود على برنامجها الصاروخي.

في المقابل، تؤكد واشنطن تمسكها بربط أي تخفيف للعقوبات بتنازلات من طهران بشأن برنامجها النووي والصاروخي، ورفض منحها صلاحيات خاصة في مضيق هرمز.

كما تطالب كل من أميركا وإسرائيل بتقييد القدرات الصاروخية الإيرانية، مع استمرار الخلاف حول شروط انسحاب القوات الأميركية من المنطقة وضمانات عدم التصعيد.