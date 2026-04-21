قبيل انتهاء الهدنة..ترمب قد يشارك في محادثات إسلام آباد

شفق نيوز- إسلام آباد

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر باكستاني، يوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يشارك شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية.

وذكر المصدر أن "الأجواء إيجابية، وأن المباحثات تسير وفق الجدول الزمني المحدد، في ظل مؤشرات على تقدم في النقاشات".

في السياق ذاته، كشف مصدر رسمي باكستاني لـ"قناة العربية"، عن "وصول وفدي الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد بشكل متزامن، لبدء جولة جديدة من المحادثات".

في السياق، أكدت مصادر دبلوماسية باكستانية، وصول الوفد الإيراني التمهيدي إلى إسلام آباد، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي التمهيدي موجود كذلك في العاصمة.

وتأتي هذه التطورات في إطار مساعٍ دبلوماسية متواصلة تهدف إلى خفض التوتر بين واشنطن وطهران.

ومن المقرر أن ينتهي أمد الهدنة بين واشنطن وطهران في الثامنة من مساء يوم الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:30 فجر الخميس بتوقيت طهران).

وكانت إسلام آباد طلبت، أمس الاثنين، من طهران وواشنطن تمديد هدنة وقف إطلاق النار.