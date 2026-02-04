قبيل المفاوضات.. موسكو: خيار نقل اليورانيوم الإيراني ما زال قائماً

شفق نيوز- موسكو

أعلنت روسيا، يوم الأربعاء، أن فكرة نقل اليورانيوم من إيران إليها ما تزال مطروحة على الطاولة، في ظل المساعي الدولية لاحتواء الأزمة بين طهران واشنطن.

إلا أن وزارة الخارجية الروسية أكدت أن "من حق إيران وحدها اتخاذ قرار بشأن نقل اليورانيوم من البلاد".

وأضافت الخارجية ‌الروسية: "​نأمل ‌في ⁠اتخاذ ‌خطوات ​خلال الاجتماع بين إيران ⁠والولايات المتحدة، ‌الجمعة المقبلة، لمنع المزيد ‌من ⁠التصعيد".

ويعد مصير اليورانيوم الإيراني من المسائل المحورية بالنسبة للولايات المتحدة، التي تسعى إلى إجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي.

وكانت الولايات المتحدة، قد وافقت اليوم الأربعاء، على طلب إيران نقل المحادثات بين الجانبين من تركيا، على أن تعقد في سلطنة عمان.