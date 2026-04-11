قبيل المفاوضات.. إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار مع حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أبلغ السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر نظيرته اللبنانية ندى حمادة معوض، يوم السبت، رفض بلاده القاطع لبحث أي وقف لإطلاق النار مع حزب الله خلال المفاوضات الإيرانية الأميركية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن السفير قوله: "إسرائيل ترفض مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله".

وأجرى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر ونظيرته اللبنانية ندى حمادة معوض، محادثة هاتفية اتفقا خلالها على عقد اجتماع بينهما الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية.

وقال ليتر إن إسرائيل "وافقت على بدء مفاوضات سلام رسمية مع الحكومة اللبنانية التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية".

وأضاف في بيان "رفضت إسرائيل مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله الذي يواصل مهاجمة إسرائيل ويمثل العقبة الرئيسية أمام السلام بين البلدين".

في وقت سابق، أفاد مكتب الرئيس اللبناني بأن "السفراء اتفقوا على الاجتماع في مبنى وزارة الخارجية في 14 نيسان/ أبريل لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار".

وذكر موقع أكسيوس في تقرير بأن "لبنان، عبر وسطاء أميركيين، طلب من إسرائيل تعليق غاراتها الجوية على أراضيه قبل بدء المحادثات".

ووفقًا للموقع، لم يتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارا نهائيًا بهذا الشأن، حتى الآن.

واستأنف حزب الله القتال، أمس الأول الخميس بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على بيروت وبلدات في جنوب لبنان في اليوم السابق.