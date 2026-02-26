قبيل المحادثات.. بزشكيان يجدد رفض طهران لامتلاك سلاح نووي

شفق نيوز- طهران

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، تأكيداته حول معارضة طهران لصنع أسلحة نووية.

وقال بزشكيان، بحسب التلفزيون الإيراني، إن "المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أفتى بتحريم أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يعني بشكل قاطع أن طهران لن تصنع أسلحة نووية".

وجاءت تعليقات بزشكيان قبيل بدء الجولة الثالثة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، التي لا تزال تتهم طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكان خامنئي، صاحب القول الفصل بشأن البرنامج النووي الإيراني، حرم صنع الأسلحة النووية في فتوى صدرت في أوائل العقد الأول من هذا القرن.