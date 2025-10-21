قبيل افتتاحه.. طائرات مسيرة تستهدف مطار الخرطوم

شفق نيوز- الخرطوم

أغارت طائرات مسيّرة على محيط مطار السودان، يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية، للمرة الأولى منذ نحو 30 شهرا.

وقال شهود لوكالة "فرانس برس"، إنهم "سمعوا أصوات طائرات مسيّرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات قرب المطار، بين الرابعة والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي".

وأغلق المطار منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.